Belçim Bilgin: Kalbimin sahibinin anahtarı!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Havaların ısınmasıyla yaza göz kırpan ünlü isimler kendilerini İstanbul sokaklarına attı. Son günlerde yapılan yaz partileri ve özel gecelerde boy gösteren cemiyet ve magazin hayatı, önceki gece Beşiktaş'taki bir otelde bir araya geldi.

Geceye katılanlar arasında Derin Mermerci, Murat Aslan, Müge Boz, Caner Erdeniz, Dilan Çiçek Deniz, Belçim Bilgin, Tuba Ünsal ve Gülcan Aslan'ın yanı sıra birçok isim vardı. Parti çıkışında objektiflere yansıyan Belçim Bilgin, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Bilgin, boynuna taktığı anahtar şeklindeki kolye ile alakalı konuştu.

"KALBİMİN SAHİBİNİN ANAHTARI"

İki yıldır İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, "Kalbimin sahibinin anahtarı var, bu anahtarın da sahibi var. İlişkimiz de gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.





