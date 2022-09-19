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Belçim Bilgin ve Cemal Hünal'ın rol aldığı "Alabora Aşk", 30 Eylül'de sinemalarda

19.09.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçim Bilgin ve Cemal Hünal'ın rol aldığı "Alabora Aşk", 30 Eylül'de sinemalarda

İSTANBUL (AA) - Ünlü oyuncu Belçim Bilgin ve Cemal Hünal, "Alabora Aşk" filminde bir araya geldi.

İkilinin, Karadeniz'de yaşayan ve birbirine aşık iki genci canlandırdıkları film, 30 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Empreror Yapım adına İhsan Karademir'in üstlendiği filmin senaryosunu Alican Yaraş, Aysuda Zeren ve Ali Can Gebeş kaleme aldı.

Yönetmen koltuğuna ise yine Ali Can Gebeş'in oturduğu yapımda ayrıca Erkan Can, Rüçhan Çalışkur, İlhan Şeşen, Tuna Orhan, Serhan Kansu, Nergis Çorakçı, Ruhi Sarı ve Funda İlhan rol alıyor.

Romantik türdeki filmin konusu özetle şöyle:

"Ali (Cemal Hünal), bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yaparken, nişanlısı Esma (Belçim Bilgin) sevdiğiyle birlikte evleneceği günü iple çekmektedir. Evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olay üzerine zor bir karar almak zorunda kalan Ali ve Esma, yaşadıkları talihsizlikler karşısında, hayatlarının seyrini değiştirecek seçimler yapmak zorunda kalırlar."

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Hünal Belçim Bilgin sinema

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