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Belde A.Ş personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Belde A.Ş.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Belde A.Ş. personelinin hesaplarına bayram öncesi yaklaşık 4 milyon TL yatırılacak .
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram öncesi yaklaşık 5 bin 100 belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve İSU’da çalışan Belde AŞ. işçilerine Ekim ayında verilmesi gereken ikramiyelerini kapsayan yaklaşık 4 milyon TL bayramdan önce hesaplarına yatırılacak. Bayram öncesi yatırılacak ikramiye, personelin bayramı daha rahat geçirmesini sağlayacak.

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