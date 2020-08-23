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“Belde-İ Muhayyereden Kubbet-Ül İslam’a” sergisi Ahlat’ta yerini aldı

KONYA HABERLERİ  | 23.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Bu yıl 949’uncusu gerçekleşecek Malazgirt Zaferi kutlamalarında Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi “Belde-i Muhayyereden Kubbet-ül İslam’a” sergisiyle Ahlat’ta yerini aldı.Selçuklu Belediyesi Malazgirt Zaferi’nin 949.yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir sergi hazırladı.

“Belde-İ Muhayyereden Kubbet-Ül İslam’a” sergisi Ahlat’ta yerini aldı

Bu yıl 949’uncusu gerçekleşecek Malazgirt Zaferi kutlamalarında Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi “Belde-i Muhayyereden Kubbet-ül İslam’a” sergisiyle Ahlat’ta yerini aldı.
Selçuklu Belediyesi Malazgirt Zaferi’nin 949.yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir sergi hazırladı. Ahlat’ta gerçekleşecek sergi öncesinde tüm hazırlıklar tamamlanarak etkinliğe hazır hale getirildi. Bu yıl etkinlikte açılışı yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konaklayacağı külliyede Selçuklu Belediyesi çini atölyesince yapılan dönemin eserleri de süresiz olarak sergilenecek. Cumhurbaşkanın kutlamaların gerçekleşeceği alanda yer alan sergi çadırlarını ziyaret etmesi de bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Ahlat Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalayarak kadim medeniyet köprüsünü sağlamlaştıran Selçuklu Belediyesi Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıldönümünde açacağı sergiyle Selçuklu medeniyetinin izlerini yeniden yansıtacak.

“Kutlu mirası geleceğe taşımanın gayretindeyiz”
Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “1071’de Malazgirt’te kazanılan büyük zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Anadolu’nun bereketli topraklarında yeşermeye başlayan şuur, kadim medeniyetimizin dayandığı sağlam temelleri oluşturmuş, bu topraklarda farklı inanç, dil, köken ve kültürler yüzyıllarca barış ve huzur içinde bir arada yaşamıştır. Bizler de bu kutlu mirasın temsilcisi ve emanetçisi olmakla gurur duyuyoruz. İsmini aldığımız kadim medeniyet Selçuklu’nun mirasını kutlu geleceğe taşımanın sorumluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Tüm çalışmalarımızda bu heyecanı yansıtmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Anadolu’nun kapılarını millete açan, siyasi ve askeri sonuçlarıyla Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olan, Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıldönümünü kutluyor, bize bu güzel yurdu emanet bırakan başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve dua ile anıyorum” dedi.
Selçuklu Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde kültür hayatına kazandırılan Anadolu Çağı Mirası, Büyük Selçuklu Çağı Mirası başta olmak üzere Panorama Mekke-i Mükerreme, Karahanlı Kuranı-Kerim Türkçe Meali, çini ve seramik eserler, tablolar gibi Selçuklu Medeniyetini yansıtan tüm eserler “Belde-i Muhayyereden Kubbet-ül İslam’a” sergisinde görücüye çıkacak.

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