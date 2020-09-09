Belediye Başkanı Arı, Karapınar beldesini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Karapınar beldesindeki Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Arı ayrıca belde de yapımı devam eden Arapça ve Kıraat Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde ilk olarak Karapınar Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye başkanı Yasin Güneş ile bir süre sohbet etti. Başkan Güneş ile birlikte belde de gerçekleştirilen belediye hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulunan Arı, Güneş’e görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Güneş ise beldelerinde Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursu ve Arapça ve Kıraat Kursu’nun inşaat çalışmalarında verdiği destek ve katkılardan dolayı Arı’ya teşekkür etti. Başkan Arı’ya bir teşekkür plaketi takdim eden Güneş daha sonra Arı ile birlikte Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Burada hafızlık eğitimi alan gençlerle bir süre sohbet eden Arı, öğle yemeğini de kursiyer öğrenciler ve kurs yöneticileri ile birlikte yedi. Öğrencilere hafızlık eğitimlerinde başarılar dileyen Arı, burada yetişen yüzlerce hafızın Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında başarıyla görev yaptığını ve bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Arı, yapımı devam eden Arapça ve Kıraat Kursu inşaatını da gezdi. Tamamlandığında gençlerin hafızlık eğitimlerinin ardından Arapça, İngilizce ve İslami İlimler eğitimlerini alacağı kurs binasının yapımına ilişkin Belediye Başkanı Güneş ve kurs yöneticilerinden bilgi alan Arı, daha sonra beldeden ayrıldı.

