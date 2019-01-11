Belediye başkanı, baykuşu makamında ağırladı

Belediye Başkanı Ali Özkan’ın makam odasında ağırladığı kuşla olan fotoğraflar ise internette büyük ilgi gördü.

Belediyenin maskotu baykuş...

DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ Kar yağışının etkili olduğu geçtiğimiz günlerde ağaçtan ikinci kez düşerek yerde donma tehlikesi geçiren yavru kuşu makam odasında ağırlayan Başkan Özkan sevimlin kuşun bakımının yapılması için uzmanlara teslim edildiğini söyledi.

KORUMA ALTINA ALINDI Önceki gün belediye ekiplerince kar yağışı nedeniyle parklarda sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışması yapılırken fark edilen yavru baykuş görevliler tarafından korumaya alındı. Belediyeye getirilen yavru baykuş Belediye Başkanı Ali Özkan’ın ilgi odağı oldu.

HAYVANLAR İÇİN EKİPLERİMİZİ YOLLUYORUZ Sevimliliği ile dikkat çeken yavru kuşu makam odasında ağırlayan Belediye Başkanı Ali Özkan ‘’Bu tarz ihbarlar aldığımız zamanda ekiplerimizi bölgeye hemen gönderiyoruz. Yıl boyu sadece sahipsiz sokak hayvanları için değil yaban hayvanları içinde ekiplerimizi yardıma yolluyoruz. Bu sevimli kuşu da bugün misafir ettik ve bakımların yapılması için işin uzmanlarına teslim edilecek. Ardından doğasına salınacak. Sadece şehir içinde değil tüm canlılara elimizden gelen desteği sağlamanın peşindeyiz ve vatandaşlarımızda bu bilinçle hareket ediyor’’ dedi.

TEKRAR DOĞAYA SALINACAK Sevimli tavırları ve ilginç görünümü ile belediye çalışanlarının da ilgi odağı haline gelen baykuş bir anda ilçenin neşesi oldu. Aynı ağaçtan ikinci kez düştüğü belirlenen yavru baykuş büyütülünce tekrar doğasına salınacak.

HAYVAN DOSTU ŞEHİR ‘’Hayvan Dostu Şehir’’ sloganıyla kamuoyunda yer bulan Karacabey sadece sahipsiz hayvanlar için değil yaban hayvanları içinde ciddi çalışmalar yürütmekte. Avrupa Leylek Köy Ünvanı yine bu ilçede yer alırken Türkiye’de ilk kez yapılan ve dünyada büyük ses getiren Pelikan Göçü Sayımları da ilk ve tek olarak Karacabey’de yapılıyor.