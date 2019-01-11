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Belediye başkanı, baykuşu makamında ağırladı

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 11.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

Bursa'nın Karacabey ilçesinde önceki gün belediye ekiplerince bulunan yavru baykuş ilgi odağı oldu.

Belediye Başkanı Ali Özkan’ın makam odasında ağırladığı kuşla olan fotoğraflar ise internette büyük ilgi gördü.

Belediyenin maskotu baykuş...

DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Kar yağışının etkili olduğu geçtiğimiz günlerde ağaçtan ikinci kez düşerek yerde donma tehlikesi geçiren yavru kuşu makam odasında ağırlayan Başkan Özkan sevimlin kuşun bakımının yapılması için uzmanlara teslim edildiğini söyledi.

KORUMA ALTINA ALINDI

KORUMA ALTINA ALINDI
Önceki gün belediye ekiplerince kar yağışı nedeniyle parklarda sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışması yapılırken fark edilen yavru baykuş görevliler tarafından korumaya alındı. Belediyeye getirilen yavru baykuş Belediye Başkanı Ali Özkan’ın ilgi odağı oldu.

HAYVANLAR İÇİN EKİPLERİMİZİ YOLLUYORUZ

HAYVANLAR İÇİN EKİPLERİMİZİ YOLLUYORUZ
Sevimliliği ile dikkat çeken yavru kuşu makam odasında ağırlayan Belediye Başkanı Ali Özkan ‘’Bu tarz ihbarlar aldığımız zamanda ekiplerimizi bölgeye hemen gönderiyoruz. Yıl boyu sadece sahipsiz sokak hayvanları için değil yaban hayvanları içinde ekiplerimizi yardıma yolluyoruz. Bu sevimli kuşu da bugün misafir ettik ve bakımların yapılması için işin uzmanlarına teslim edilecek. Ardından doğasına salınacak. Sadece şehir içinde değil tüm canlılara elimizden gelen desteği sağlamanın peşindeyiz ve vatandaşlarımızda bu bilinçle hareket ediyor’’ dedi.

TEKRAR DOĞAYA SALINACAK

TEKRAR DOĞAYA SALINACAK
Sevimli tavırları ve ilginç görünümü ile belediye çalışanlarının da ilgi odağı haline gelen baykuş bir anda ilçenin neşesi oldu. Aynı ağaçtan ikinci kez düştüğü belirlenen yavru baykuş büyütülünce tekrar doğasına salınacak.

HAYVAN DOSTU ŞEHİR

HAYVAN DOSTU ŞEHİR
‘’Hayvan Dostu Şehir’’ sloganıyla kamuoyunda yer bulan Karacabey sadece sahipsiz hayvanlar için değil yaban hayvanları içinde ciddi çalışmalar yürütmekte. Avrupa Leylek Köy Ünvanı yine bu ilçede yer alırken Türkiye’de ilk kez yapılan ve dünyada büyük ses getiren Pelikan Göçü Sayımları da ilk ve tek olarak Karacabey’de yapılıyor.

HAYVAN DOSTU ŞEHİR

HAYVAN DOSTU ŞEHİR
Bunun yanında Trakuş kampları, Uluslararası kuş konferansları gibi yaban hayatı için önem arz eden organizasyonlara da ev sahipliği yapan ilçe, sınırları içerisinde ayrıca 3 büyük köpek barınağı, Ayı Barınağı ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi, At Hastanesi ve Özel Kuş Cenneti'ni barındırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
bursa karacabey ali özkan baykuş

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