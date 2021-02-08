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Belediye Başkanı Canpolat, Medical Park Hastanesi’ni ziyaret etti.

08.02.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Belediye Başkanı Canpolat, Medical Park Hastanesi’ni ziyaret etti.

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Op.

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Op. Dr. İbrahim Halil Rızvanoğlu’nu ziyarette bulundu. Memnuniyetlerini dile getiren Belediye Başkanı Canpolat, hekime ilçesi adına yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı hediye takdiminde bulundu.
Gaziantep’te Ulusal Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesine sahip olan Medical Park Gaziantep Hastanesi, Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ağırladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Op. Dr. İbrahim Halil Rızvanoğlu ile görüşen Canpolat, Medical Park Hastanesi’nde birçok yakınının tedavi olduğunu belirterek, profesyonellerden oluşan bu uzman kadronun multidisipliner yaklaşım ile bölge halkına özverili bir biçimde hizmet ettiğini kaydetti. Op. Dr. Rızvanoğlu da Medical Park Gaziantep Hastanesi adına Belediye Başkanı Canpolat’a hediye takdiminde bulundu. Hastalara ve polikliniklerdeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek hastaneden ayrılan Canpolat, Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne verdikleri kaliteli sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti. Op. Dr. Rızvanoğlu ise; Belediye başkanı Canpolat’ı Medical Park Gaziantep’te ağırlamanın büyük bir gurur ve onur olduğunu belirterek nazik ziyareti nedeniyle Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

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