YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Belediye Başkanı kamyonet kasasında 19 Mayıs’ı kutladı

Belediye Başkanı kamyonet kasasında 19 Mayıs’ı kutladı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kamyonet kasasına çıkarak mahalle mahalle gezip vatandaşların bayramını kutladı.Araçlarla oluşturulan kortejin önünde bulunan kamyonetin kasasında vatandaşlara seslenen Başkan Köse, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.Coşkunun Safranbolu’da yürekten yaşandığını ifade eden Köse, "Bildiğiniz gibi salgın sebebiyle bu sene milli bayramlarımızı evlerimizde yaşıyoruz.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kamyonet kasasına çıkarak mahalle mahalle gezip vatandaşların bayramını kutladı.
Araçlarla oluşturulan kortejin önünde bulunan kamyonetin kasasında vatandaşlara seslenen Başkan Köse, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Coşkunun Safranbolu’da yürekten yaşandığını ifade eden Köse, "Bildiğiniz gibi salgın sebebiyle bu sene milli bayramlarımızı evlerimizde yaşıyoruz. Korona virüs bizleri kısa süreliğine ayırsa da, sizlerle balkonlarda camlarda buluşmaya, coşkumuzu yaşamaya engel olamaz. Hele ki, sizlerde bu coşku ve sevinç varken. Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’e ve onun değerlerine sahip çıkmak her Türk evladının görevidir. Bizler de bu görevin bilinci ile tekrardan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Başkan Köse’ye, Meclis Başkan Vekili Onur Varlı, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ahmet Şahin eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı? Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı?
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Karabük Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:21
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:12
Yatsı
21:53

Karabük Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Yeşiloğlu, Vali Gürel’e çalışmalar hakkında bilgi verdi

Başkan Yeşiloğlu, Vali Gürel’e çalışmalar hakkında bilgi verdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Köse çocuklarla buluştu

Başkan Köse çocuklarla buluştu

İl dışından gelecek olanlar için 14 günlük izolasyon süreci yarın başlıyor

İl dışından gelecek olanlar için 14 günlük izolasyon süreci yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.