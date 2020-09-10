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Belediye Başkanı Karalar'dan meclis toplantısındaki arbedeye ilişkin açıklama:

ADANA HABERLERİ  | 10.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

"Bir belediye başkanının bizim arkadaşımızın darbetmesiyle dişinin kırıldığı iddia ediliyor. Oysa görüntülere baktığımızda bizatihi kendi arkadaşı tarafından darbeye maruz kaldığını görecek"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, meclis toplantısında Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'nin darbedilmesine ilişkin, "Bir belediye başkanının bizim arkadaşımızın darbetmesiyle dişinin kırıldığı iddia ediliyor. Oysa görüntülere baktığımızda bizatihi kendi arkadaşı tarafından darbeye maruz kaldığını görecek." dedi.

Karalar, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında İlçe Belediye Başkanı Gökçe'nin darp sonucu hastaneye kaldırılmasına neden olan meclis toplantısındaki tartışma ve arbedeyle ilgili açıklamada bulundu.

Meclis toplantısında istemedikleri bir hadisenin yaşandığını belirten Karalar, tartışmaya neden olan gündem maddelerinin Adana'nın çıkarına ve lehine olan çok değerli iki madde olduğunu söyledi.

Karalar, tartışmalı gündem maddelerden birinin Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 6 milyon dolar hibe kazanan bir projeyle ilgili olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Yalnız Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bir kooperatife üye olmayı şart koştu. Diğer bir tartışmalı madde ise Nata firmasıyla önceden 598 milyonluk bir ihale anlaşması yapılmıştı. Bunu karşılıklı feshetme kararı aldık. Bunun için de firmaya belediyenin mali durumlarından dolayı gayrimenkul önerdik. Önerdiğimiz gayrimenkulleri de normal değerinin çok üstünde fiyatla öneriyorduk. Karşılıklı mutabakata da varıldı. Geçen ay bunları geçirecektik. Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımız 'Bunu gelecek aya alalım, bir ay daha inceleyelim, gelecek ay geçirelim' dediler. Meclis tutanaklarında da vardır. Biz bunu yayımlayacağız. Fakat bir ay geçmesine rağmen ve bu işlerin süreli olmasına rağmen bu ay da meclise gelemedi. Biz de 6 milyon dolarlık hibeyi kaçırmamak ve Adana açısından son derece kazançlı olacak olan gayrimenkul mübadelesiyle borcu kapatarak bir firmayla fesih yapmak için bugün yasanın Belediye Başkanına verdiği yetkiye dayanarak gündeme aldık ve oylama yaptık."

Maddelerin oylama sonucu çoğunlukla kabul edildiğini ifade eden Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vicdanlı meclis üyelerimize de buradan teşekkür ediyorum. Bundan rahatsız olan arkadaşlar biraz agresifçe davrandılar. Oradan kalkan bir arkadaşımız 'Gereksiz bağırıyorsunuz, oturun' diye müdahale etmeye kalkınca karşı taraf saldırıya kalktı. Bir belediye başkanının bizim arkadaşımızın darbetmesiyle dişinin kırıldığı iddia ediliyor. Oysa görüntülere baktığımızda bizatihi kendi arkadaşı tarafından darbeye maruz kaldığını görecek. Halkın doğru bilgilendirilmesi noktasında üstümüze düşeni yapıyoruz. Adana'yı düşünen vicdanı olan herkes buna 'hayır' demez. Gelecek ay bunları geçireceğiz demelerine rağmen bu ay bunu getirmemek noktasında bir direnç oluştu."

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