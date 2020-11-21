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Belediye binaları salgın riskine karşı dezenfekte edildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadelesine tüm imkânları ile devam ediyor.

Belediye binaları salgın riskine karşı dezenfekte edildi

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadelesine tüm imkânları ile devam ediyor. Hastaneler başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra belediye hizmet binaları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Hastaneler başta olmak üzere kamu kurumları, kamusal alanlar ve pazaryerleri gibi birçok alanda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, belediye bünyesindeki hizmet binalarında da aynı titizlikle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirerek bu binaları kullanan vatandaşlar ve belediye çalışanlarının salgın riskinden korunmasını sağlıyor.

Artan salgın riskine karşı önlemler de arttırılıyor
Salgın tehdidinin gün geçtikçe daha fazla artış gösterdiği bugünlerde tedbirleri de arttıran Süleymanpaşa Belediyesi, belediye faaliyetlerinin ve hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi için çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik önlemleri de titizlikle uyguluyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediyeye ait olan tüm hizmet binaları tepeden tırnağa dezenfekte edilerek virüs bulaşma riski ortadan kaldırıldı.

Belediye binaları salgın riskine karşı dezenfekte edildi

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