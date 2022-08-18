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Belediye çalışanı sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su içirdi

18.08.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye çalışanı sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su içirdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye çalışanı, sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su verdi.

Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Rasim Dal'ın yanına, Cumhuriyet Meydanı'nda süs havuzunun temizliğini yaptığı sırada sahipsiz bir köpek geldi.

Köpeğin sıcak hava nedeniyle susadığını anlayan Dal, havuzdan eliyle aldığı suyu köpeğe içirdi.

Köpeğin başını okşayan Dal, daha sonra görevine devam etti. Köpek de uzun süre Dal'ın yanından ayrılmadı.

Dal'ın köpeğe su içirdiği anlar, başka bir belediye çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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