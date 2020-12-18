YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Belediye çalışmalarına hız verdi

Belediye çalışmalarına hız verdi

KİLİS HABERLERİ  | 18.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Resul Osman mesire alanı,Şeyh Muhammed Bedevi türbesi, Restorasyon yapılan mezarlıkların, giriş çıkış kapılarını, içerisinde deforme olan çevre duvarı onarımı ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye çalışmalarına hız verdi

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Resul Osman mesire alanı,Şeyh Muhammed Bedevi türbesi, Restorasyon yapılan mezarlıkların, giriş çıkış kapılarını, içerisinde deforme olan çevre duvarı onarımı ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipleri, kent genelinde ağaç budama, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve yeşil alanların bakımlarını yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla şehirler arası otobüs terminalini, araçlarını ve şehrin farklı bölgelerindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Su İsleri Müdürlüğü ekipleri Hakverdi, Ekrem Çetin, Necmettin Erbakan, Kanuni Sultan Süleyman, mahallelerinde, kanal bağlantı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Biz kavuştuk' 'Biz kavuştuk'
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'

Kilis Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:45

Kilis Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.