Belediye ekipleri küçük İrem’i hastaneye ulaştırdı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi İsafakılı köyünde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ve bugün ameliyat olması gereken 10 yaşındaki İrem Yılmaz’ı Belediye Zabıta ekipleri evinden alarak Kdz Ereğli Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Alaplı İlçesi İsafakılı köyünde yaşayan Ergün Yılmaz, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bugün ameliyat olması gereken küçük kızı 10 yaşındaki İrem Yılmaz’ı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştıramayınca Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’den yardım istedi.

İsafakılı köyüne giden Zabıta ekipleri küçük İrem’i ve ailesini evden alarak Kdz Ereğli Devlet Hastanesine ulaştırdı. Hastayı İlçe merkezinde karşılayan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, küçük İrem ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Tekin, “İsafakılı köyünde yaşayan Ergün Yılmaz, kardeşimiz bizleri aradı ve bugün çocuğunun ameliyat olması gerektiğini hastaneye getirebilmesi için talepleri oldu. Bizde Belediye ekiplerimizi seferber ederek küçük İrem’i evinden aldık ve hastaneye yetiştirdik. İnşallah küçük kızımız ameliyat olarak sağlığına kavuşacak” diye konuştu.

Ergün Yılmaz ise, “Belediye Başkanımız Nuri Tekin’den Allah razı olsun. Köyümüzde çok kar var. Ben kendi imkanlarımla hastaneye gidemiyordum. Kızımın kolundan bugün acil ameliyat olması gerekiyordu. Bizi hastaneye ulaştırdılar. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

