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Belediye ekipleri parkları dezenfekte etmeye devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşların dinlenme, çocukların oyun alanı olarak yoğun şekilde kullandıkları parkları Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ediyor.Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki parkları dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşların dinlenme, çocukların oyun alanı olarak yoğun şekilde kullandıkları parkları Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ediyor.
Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki parkları dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bünyesinde ilaçlama ekibi kurarak Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçesinde yer alan parklarda dezenfekte çalışması başlattı. Dezenfekte işleminden önce oluşturulan temizlik ekipleri salgının bulaşma riskinin fazla olduğu ve uzun süre yaşama şansı bulduğu yüzeyleri titizlikle temizliyor. Yapılan temizlik işleminin ardından özel kıyafetler giyen ekipler, park alanlarında bulunan kamelyalar, yürüyüş yolları, banklar ve çocukların sıkça kullandığı oyun gruplarında dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.

Parklarda dezenfekte çalışmaları devam edecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla vatandaşların dinlenme ve çocukların oyun alanı olarak kullandığı parklarda dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek. Vatandaşlar, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, kent genelinde ve parklarda halk sağlığını dikkate alarak yapılan dezenfeksiyon çalışmalarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.

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