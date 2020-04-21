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Belediye ekiplerinden korona virüsü denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde koruyucu kıyafet kullanılması konusunda denetim yaptı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları üzerine alınan korona virüs tedbirleri devam ediyor.

Belediye ekiplerinden korona virüsü denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde koruyucu kıyafet kullanılması konusunda denetim yaptı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları üzerine alınan korona virüs tedbirleri devam ediyor. Kent merkezinin dezenfekte edildiği, cadde ve sokakların köpüklü suyla yıkandığı ve denetimlerin arttırıldığı Hakkari’de önlemler üs seviyeye çıkartıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından unlu mamuller ve lokantaların imalathaneleri hijyen kuralları açısından denetlenerek, personele koruyucu kıyafet kullanması yönünde uyarı ve bilgilendirme yapıldı.
Zabıta Müdürü Adil Demir ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi Mühendisi Botan Taş, iş yerlerini büyük bir titizlikle denetleyerek, uyarılara aldırış etmeyen iş yerleri sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatacakları söylediler.

Belediye ekiplerinden korona virüsü denetimi

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