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Belediye, engelli gencin evinin bahçesine park yaptı

ADANA HABERLERİ  | 16.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi, evine uzak olduğu için parka gidemeyen engelli gencin evinin bahçesine park yaptı.Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kendisine ulaşarak oğlu Emre Özbay ’ın engelli olması nedeniyle parka gidemediğini ve evde çok sıkıldığını söyleyen anne Yeter Özbay ’ın isteğini cevapsız bırakmadı.

Belediye, engelli gencin evinin bahçesine park yaptı

Ceyhan Belediyesi, evine uzak olduğu için parka gidemeyen engelli gencin evinin bahçesine park yaptı.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kendisine ulaşarak oğlu Emre Özbay ’ın engelli olması nedeniyle parka gidemediğini ve evde çok sıkıldığını söyleyen anne Yeter Özbay ’ın isteğini cevapsız bırakmadı. Ceyhan’ın Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden Özbay ailesinin evinin bahçesine oğulları Emre için Ceyhan Belediyesi tarafından bir park yapıldı.

"Ceyhan’ın Önündeki Bütün Engelleri Birlikte Aşacağız"
Ceyhan’ı engelli vatandaşların da rahatlıkla yaşayabileceği engelsiz bir kent haline getireceklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Onların hayatlarını kolaylaştıracak bütün projelerde için bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ceyhan’da engelli engelsiz herkes için yapılması gereken çok şey olduğunun farkındayız. Ceyhan’ın yaşam standartlarını yükseltmek için ilçemize gönül vermiş herkesle iş birliği içinde hizmet etmek için varız. Yavrumuz Emre’nin annesi bize ulaşıp oğlunun durumunu anlattı. Bizde kısa sürede, elimizden geldiğince isteklerini yerine getirdik. İlçemizin engelsiz bir yaşam alanı olması için yapılacak çok iş var. Ceyhan’ın önündeki engelleri hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye, engelli gencin evinin bahçesine park yaptı

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