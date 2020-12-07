Belediye kısıtlamayı avantaja çevirdi

Sivas Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde cadde ve sokaklarda temizlik yaparak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sterilizasyon yaptı.

Temizliği ile örnek şehirlerarasında yer alan Sivas’ta Belediyeye bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yoğun mesaisine aralıksız devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması birçok konuda dezavantaj gibi görünse de Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bu durumu avantaja çevirdi. Belediye ekipleri cadde ve sokak temizliklerinin yanı sıra vatandaşların yoğun kullandığı park, bahçe ile mesire alanlarında da hummalı bir çalışma yürüttü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan alanlarda çalışma yapan temizlik ekipleri çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Öte yandan ekipler yoğun kullanılan alanların sterilizasyonunu da gerçekleştirdi.

