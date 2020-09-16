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Belediye mahallemizde çadırı 17. mahallesinde

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi İlkadım’ın 61 mahallesinden 17’ncisinde kuruldu.İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından İlkadımlılara en hızlı hizmeti vermek amacı ile hayata geçirilen “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi bu hafta 17.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi İlkadım’ın 61 mahallesinden 17’ncisinde kuruldu.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından İlkadımlılara en hızlı hizmeti vermek amacı ile hayata geçirilen “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi bu hafta 17. mahallede kuruldu. Hizmet verdiği mahallelerde temizlikten yol bakımına birçok hizmeti aynı anda gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin taleplerini çözüme kavuşturan proje, kurulduğu her mahallede büyük ilgi görüyor. Vatandaşların taleplerini yüz yüze iletme fırsatı buldukları projede mahalle muhtarları aracılığı ile de talep ve öneriler belediye yetkililerine iletilebiliyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Çözüm Merkezi yetkililerinin hazır bulunduğu hizmet çadırı İlkadım’ın 61 mahallesine de hizmet götürmeye devam ediyor.

Kurulduğu her mahallede yoğun ilgi görüyor
İlkadımlı vatandaşların kendi mahallelerinde çözüm bekleyen sorunları doğrudan iletme şansı bulduğu “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi kurulduğu her mahallede yoğun ilgi görüyor. Hem vatandaşların hem de mahalle muhtarlarının talep ve önerileri en hızlı şekilde çözümlenirken bir yandan da mahalle genelinde yol, kaldırım bakımları ile temizlik hizmetleri aynı anda çalışıyor. Bunların yanı sıra vatandaşlar belediyenin tüm hizmetleri hakkında bilgi alabilirken önerilerini de sunabiliyorlar.

Çözüm odaklı hizmet anlayışı
Her zaman kolay ulaşılabilir bir belediye olmak ve hızlı çözümler sunan bir hizmet anlayışını ön planda tuttuklarını belirten Demirtaş; “Halkımıza en iyi ve hızlı hizmeti çözüm odaklı projelerimizle sunuyoruz” dedi. Başkan Demirtaş yaptığı açıklamada, “Halkımıza hizmet için gece gündüz çalışıyoruz ve İlkadım’ın refah seviyesini arttırmayı amaçlıyoruz. Halkımız tarafından doğrudan iletilen ve mahallelerimizi daha yaşanılabilir bir hale getirecek çalışmaları hayata geçirdiğimiz projemizin gördüğü ilgi bizleri daha da güçlendiriyor. Hizmet çadırımızı bu hafta 17. mahallemize kurduk. Bu 17 mahallenin tamamında yol bakım ve yama çalışmaları, kaldırım bakım ve onarım çalışmaları, sokak yıkama, çim biçme, konteyner yıkama ve buna benzer birçok hizmeti gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de ilçemizin 61 mahallesinde bu hizmetleri tamamlayacağız. Projemizi gerçekleştirdiğimiz her mahallede bizlere teveccüh ve takdirlerini ifade eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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