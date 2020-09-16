Belediye mahallemizde çadırı 17. mahallesinde

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi İlkadım’ın 61 mahallesinden 17’ncisinde kuruldu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından İlkadımlılara en hızlı hizmeti vermek amacı ile hayata geçirilen “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi bu hafta 17. mahallede kuruldu. Hizmet verdiği mahallelerde temizlikten yol bakımına birçok hizmeti aynı anda gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin taleplerini çözüme kavuşturan proje, kurulduğu her mahallede büyük ilgi görüyor. Vatandaşların taleplerini yüz yüze iletme fırsatı buldukları projede mahalle muhtarları aracılığı ile de talep ve öneriler belediye yetkililerine iletilebiliyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Çözüm Merkezi yetkililerinin hazır bulunduğu hizmet çadırı İlkadım’ın 61 mahallesine de hizmet götürmeye devam ediyor.

Kurulduğu her mahallede yoğun ilgi görüyor

İlkadımlı vatandaşların kendi mahallelerinde çözüm bekleyen sorunları doğrudan iletme şansı bulduğu “Belediye Mahallemizde Çadırı” projesi kurulduğu her mahallede yoğun ilgi görüyor. Hem vatandaşların hem de mahalle muhtarlarının talep ve önerileri en hızlı şekilde çözümlenirken bir yandan da mahalle genelinde yol, kaldırım bakımları ile temizlik hizmetleri aynı anda çalışıyor. Bunların yanı sıra vatandaşlar belediyenin tüm hizmetleri hakkında bilgi alabilirken önerilerini de sunabiliyorlar.