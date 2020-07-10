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Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 10.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Semih Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde canlı yayın ile düzenlenen toplantıda 4 adet gündem maddesi görüşüldü.Bilecik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinde uygulanacak aidat ücretlerinin ve tarifelerinin belirlemesi konusu görüşülerek karara bağlandı.Buna göre, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinden yararlanmak için aylık 650 TL, Bilecik Belediyesi personeline 450 TL, şehit ve gazi ailesi, çocukları ile kardeş indiriminden yararlanmak isteyen aileler için yüzde 50 oranında indirim yapıldı.

Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Semih Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde canlı yayın ile düzenlenen toplantıda 4 adet gündem maddesi görüşüldü.Bilecik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinde uygulanacak aidat ücretlerinin ve tarifelerinin belirlemesi konusu görüşülerek karara bağlandı.Buna göre, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinden yararlanmak için aylık 650 TL, Bilecik Belediyesi personeline 450 TL, şehit ve gazi ailesi, çocukları ile kardeş indiriminden yararlanmak isteyen aileler için yüzde 50 oranında indirim yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin de maddi durum tespiti sonrasında uygun bir oranın belirlenmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.
Oturumun diğer maddesi olarak Bilecik merkez, Pelitözü Mahallesi, 217 ada, 17, 24, 25, 26, 30, 32 ve 35 numaralı taşınmazların satın alınması konusu için İmar Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Yapılan görüşme sonrasında söz konusu gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Temmuz ayı meclis toplantısı Perşembe oturumunda ele alınan oto yıkama ve halı yıkama yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine ilişkin yönetmelik taslağı konusu görüşüldü. Buna göre imar komisyonundan gelen rapor görüşülerek, oto ve halı yıkama yerlerinin en az 100 metrekare olması şartıyla hazırlanan yönetmelik, oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında ek gündem maddesi olarak ise Bilecik merkez Gülümbe Köyü’nde Uygulama alanında kalan 3407, 3408, 3371, 3372, 5546 ve 5547 numaralı taşınmazların yurt alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan imar plan değişikliği, öncesinde İmar Komisyonunda görüşüldü daha sonra, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

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Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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