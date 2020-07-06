YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 06.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Başkanlığında Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Başkanlığında Korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Başkanlığında Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Başkanlığında Korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclisi gündeminde bulunan, Plan ve bütçe komisyonu üye seçimi, İmar ve diğer işler komisyonu üye seçimi, Encümen üyesi seçimi, 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi, 2019 mali yılı kesin hesabı, kadro ihdası, Gazdaş genel kuruluna görevlendirme, borçlanma hakkında, imar değişiklikleri ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Kilis Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
20:01
Yatsı
21:36

Kilis Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Belgin Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Yol çalışmaları sürüyor

Yol çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.