Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Başkanlığında Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Başkanlığında Korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclisi gündeminde bulunan, Plan ve bütçe komisyonu üye seçimi, İmar ve diğer işler komisyonu üye seçimi, Encümen üyesi seçimi, 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi, 2019 mali yılı kesin hesabı, kadro ihdası, Gazdaş genel kuruluna görevlendirme, borçlanma hakkında, imar değişiklikleri ele alındı.

