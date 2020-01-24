Belediye personeline ‘Atık Geri Dönüşüm’ konulu eğitim

Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Öznur Ak Alakuş tarafından Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü personeline ‘Atık Geri Dönüşüm’ konulu eğitim verildi.

Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ‘Atık Geri Dönüşüm’ konulu eğitim bu kez Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile devam etti. Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Öznur Ak Alakuş, eğitimde yer alan personele, çevresel açıdan belirli ölçülere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanılması, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile çevremize olan zararın azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması ile birlikte israfın önlenmesini, atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sıfır atık konuları hakkında geri dönüşümün önemini anlattı.



