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Belediye personeline vergi usul kanunu eğitimi verildi

MUĞLA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Vergi Usul Kanunu ile ilgili personel eğitimleri başladı.

Belediye personeline vergi usul kanunu eğitimi verildi

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Vergi Usul Kanunu ile ilgili personel eğitimleri başladı. Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel’in verdiği eğitim Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Eğitime Bodrum Belediyesi birim müdürlüklerine bağlı personeller katıldı.
Vergi Usul Kanunu mevzuatı ile ilgili olarak verilen eğitimde, harcamalar üzerinden alınan vergiler, kazanç üzerinden alınan vergiler ile servet üzerinden alınan, dolaylı ve dolaysız vergiler gibi konularda sunum yapıldı. Sunumda, ekonomiklik, uygunluk ve yasallık ilkesi ile vergilerin kanuni dayanaklarının oluşturularak, vatandaşa yapılacak bildirimlerin, mevzuata uygun hale getirilerek yapılması gerektiği belirtildi.
Eğitimde ayrıca, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hususunda mevzuatta tanımlanan maddeler ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hakkında Belediye personeline bilgilendirme yapıldı.

Belediye personeline vergi usul kanunu eğitimi verildi

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