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Belediye şehitliği çiçeklerle donattı

ÇORUM HABERLERİ  | 13.03.2020 18:22 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler.Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehitlikte çiçek diktiler.
Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Şehitlerin mezarları tek tek düzenlenirken, mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Vatan savunmasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin kabirlerinin bakımlarını özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin kabirlerinin üzerine çiçekler dikildi. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

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