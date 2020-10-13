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Belediyede korona virüs vakası

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Lüleburgaz Belediyesi’nde çalışan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Belediyede korona virüs vakası

Lüleburgaz Belediyesi’nde çalışan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili personel ve personelle temaslı kişiler evlerinde karantina altına alınırken, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, “Çalışma arkadaşımız ve onunla birlikte risk grubundaki arkadaşlarımız evlerinde izolasyona alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele devam ederken Lüleburgaz Belediyesi’nde çalışan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkmasının ardından personel ve onunla yakın temasta bulunan diğer personeller evlerinde 14 günlük karantinaya alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gerenli, virüse karşı önlemlerini almaya devam edeceklerini söyledi.

“Evlerinde karantinada olacaklar”
Başkan Gerenli, çalışma arkadaşlarından birinde şikayetler üzerine yapılan testte Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü’yle hemen irtibata geçildi, müdürlükten filyasyon ekibi arkadaşlarımız geldi. Risk gruplarına göre yüksek risk grubu oluşturan arkadaşlarımız izolasyon amacıyla evlerinde karantinada olacaklar. Arkadaşlarımız bundan sonraki işlemlerinde 14 günlük karantina süresi boyunca evden çalışmaya devam edeceklerdir. Diğer çalışanlarımız açısından da tedbirleri takip ederek, uygulamaya devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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