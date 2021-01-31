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Belediyeden kiracıları rahatlatacak karar

31.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Belediyeden kiracıları rahatlatacak karar

Pandemi döneminde, Yozgat Belediyesinin kiracısı olan işyerleri için kurulan komisyon tarafından esnafı rahatlatacak karar çıktı.Genelge kapsamında işyerleri kapalı olan esnaflardan kira bedeli alınmayacak, faaliyetlerini sürdüren ama gelir kaybı yaşayan esnafların kiralarında da yüzde 50 indirim yapılacak.Geçtiğimiz günlerde Belediye meclisinin pandemi döneminde aldığı karar sonucu Yozgat belediyesinin kiracısı olan işyerleri için tespit komisyonu kurulmuştu.

Pandemi döneminde, Yozgat Belediyesinin kiracısı olan işyerleri için kurulan komisyon tarafından esnafı rahatlatacak karar çıktı.
Genelge kapsamında işyerleri kapalı olan esnaflardan kira bedeli alınmayacak, faaliyetlerini sürdüren ama gelir kaybı yaşayan esnafların kiralarında da yüzde 50 indirim yapılacak.
Geçtiğimiz günlerde Belediye meclisinin pandemi döneminde aldığı karar sonucu Yozgat belediyesinin kiracısı olan işyerleri için tespit komisyonu kurulmuştu. Tespitlerini tamamlayan komisyondan belediye kiracısı esnafların oldukça rahatlatacak bir karar çıktı. Karar Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısında Meclis Üyelerin oylarına sunulacak.
Komisyonun kararı sonucuna göre, pandemi sürecinde genelge kapsamında işyerleri kapalı olan belediye kiracılarından 01.07.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar kira alınmamasına, faaliyetlerini sürdüren ama gelir kaybı yaşayan esnafların kiralarına 01.07.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar yüzde 50 oranında indirim yapılmasına karar verildi.
Komisyonun kararının Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısında Meclis Üyelerinin oylarına sunulacağını ifade eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Pandemi döneminin başlangıcından bu güne hemşehrilerimiz ve esnaflarımız için bir çok fedakarlık yaparak, önemli projeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz meclis toplantılarımızda, meclis üyelerimizle birlikte belediyemizin kiracısı olan işyerleri ile ilgili bir tespit komisyonu kurulmuştu.
Komisyon kararını verdi. İnşallah, bu karar belediye kiracılarımızı oldukça rahatlatacaktır. Kararı ilk meclis toplantımızda oylayacağız. Dayanışma içinde atlatacağımız bu zor günlerde tüm kardeşlerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Belediyeden kiracıları rahatlatacak karar

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