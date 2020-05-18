YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çağlayan Belediyesince, korona virüs sürecinde ekonomik zorluk çeken minibüsçülere günlük 10 litre mazot desteği sunulmaya başlandı.Korona virüs nedeniyle yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen Çağlayan Beldesindeki minibüsçüler, Belediye Başkanı Haydar Şahin’den destek istedi.

Erzincan’ın Çağlayan Belediyesince, korona virüs sürecinde ekonomik zorluk çeken minibüsçülere günlük 10 litre mazot desteği sunulmaya başlandı.
Korona virüs nedeniyle yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen Çağlayan Beldesindeki minibüsçüler, Belediye Başkanı Haydar Şahin’den destek istedi. Taleplere karşı sessiz kalmayan Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin, beldeden il merkezine günlük sefer yapan minibüsçülere 10 litre mazot desteği sunmaya başlandı.
Başkan Şahin, “Korona virüs nedeniyle minibüsçü arkadaşlarımızın da birtakım sıkıntıları oluştu. Sürekli sağ olsunlar 2 aydır gidip geliyorlar. Yolcuları mağdur etmemek için 2 aydır seferlerini sürdürüyorlar. Zararına gidip geldiler. Bizde bu süreçte biraz destekte bulunmak adına günlük 10 litre mazot desteğinde bulunacağız. Bu süreç geçip rahata kavuşana kadar desteğimizi sürdürmeyi arzuluyoruz” dedi.
Minibüs şoförlerinden Yüksel Bakır’da bu zor zamanlarda kendilerine destek olan Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Erzincan Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
04:58
Öğle
12:23
İkindi
16:17
Akşam
19:39
Yatsı
21:16

Erzincan Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Çağla Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erzincan’da berber ve kuaförler iş başı yaptı

Erzincan’da berber ve kuaförler iş başı yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karantina yurdunda kalan vatandaşlara özel hizmet

Karantina yurdunda kalan vatandaşlara özel hizmet

Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı

Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.