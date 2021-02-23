Belediyeler için "Erişilebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar" konulu çalışmalar bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, şehirlerin erişilebilirlik standartlarına uygunluğunu artırmak amacıyla belediyeler için düzenlenen "Erişilebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar" konulu çevrim içi çalışmalar bugün başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığınca, yeni kaldırım inşa edecek veya tadilat yapacak belediyelerin ihale, projelendirme, inşaat ve kontrolörlük süreçlerinde erişilebilir kaldırımları hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla erişilebilirlik atölyeleri oluşturuluyor.

Bu atölyelerde bakanlık ile belediyelerin birlikte çalışarak, sahadaki sorunlara çözüm bulması ve yeni projeler şekillendirilmesi hedefleniyor.

İl bazlı planlanan erişilebilirlik atölyelerinde, belediyelerin ilgili birimlerinden teknik personele yönelik, erişilebilir kaldırımın özellikleri ve standartları ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca örnek projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuluyor.

Atölye takvimi kapsamında yer alan illerde hizmet veren büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan mimar, mühendis veya tekniker olmak üzere en az 3'er teknik personelin katılımı planlanıyor.

Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere çevrimiçi gerçekleştirilecek atölye çalışmaları 31 Mayıs'ta sona erecek.

