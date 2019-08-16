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Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

Gelişen teknoloji ile bir birçok meslek para kazandırmadığı için cazibesini kaybedip unutulmaya yüz tutarken, Aydın’ın Germencik ilçesinde yaklaşık 45 yıldır çalı süpürgesi yapıp satan Mehmet Ali Uçar teknolojiye yenilmeyen nadir kişilerden biri oldu. Yılın her mevsimi süpürge yapıp belediyelere satan 63 yaşındaki Mehmet Ali Uçar, belediyelerden gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyor.

Davul çalıp zurna üflemeyi beceremeyince dedesinin yardımı ile çocukluğunda süpürge yapmayı öğrenen Mehmet Ali Uçar, Aydın’ın Germencik ilçesinde yaklaşık 45 yıldır süpürge satarak ekmeğini kazanıyor.

"BENDEN BAŞKA YAPAN KALMADI"

Eskiden her bölgede süpürge üretildiğini ancak son teknoloji temizlik araçları çıkınca süpürge üreticilerinin de yavaş yavaş bu işi bıraktığını belirten Mehmet Ali Uçar, “Bizim mahallede herkes davul zurna çalarak geçinir. Benim yapacak başka bir işim olmayınca bu işe devam ettim. Şimdi benden başka süpürge yapan kalmadı. Sahil bölgelerinde yetişen bu süpürge otlarını toplayıp depoluyorum. Yılın 12 ayı süpürge yapıyorum. İşletmelerden sipariş geldiği gibi özellikle belediyelerin temizlik işleri müdürlüklerinden yoğun talep alıyorum. Allah’a şükür işlerim gayet iyi” diye konuştu.

Süpürme araçları ile temizlik yapılmayan sokaklarda en pratik temizliğin çalı süpürgelerle yapıldığını belirten Uçar, Aydın’daki çeşitli belediyelerin yanı sıra Muğla ve İzmir ilindeki çeşitli belediyelere de sipariş üzerine süpürge ürettiğini ifade etti. 4 çocuğunu süpürge bağlayıp satarak büyütüp evlendirdiğini kaydeden Mehmet Ali Uçar, süpürgenin tanesini 5 TL’den sattığını günlük 40-50 civarı süpürge ürettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
süpürge Aydın

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