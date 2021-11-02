Belediyenin ürettiği kınalı keklikler süneyle mücadelede kullanılıyor

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, belediye tarafından süne zararlısıyla mücadele amacıyla yetiştirilen keklikler, vatandaşlara ücretsiz veriliyor.

Eskişehir'e 34 kilometre uzaklıktaki 6 bin 355 nüfuslu ilçede 2018 yılında belediye tarafından Keklik Üretim Merkezi Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında farklı kentlerden temin edilen 500 keklik yumurtasıyla, belediyeye ait şantiye sahasında oluşturan kuluçka merkezinde keklik üretimi başladı.

Elde edilen kekliklerin 200'ünün damızlık olarak ayrılmasının ardından üretim kapasitesini artıran İnönü Belediyesi, her yıl yaklaşık 70 vatandaşa ücretsiz olarak bir erkek, iki de dişi keklik vererek yetiştiriciliğin evlerde de yapılmasına olanak sağlıyor.

Doğaya salınan kınalı keklikler sayesinde süneyle mücadelenin amaçlandığı ilçede, bu sene beyaz keklik de yetiştirmek için çalışmalara başlandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AA muhabirine, keklik üretim fikrinin ortaya çıkmasına ilişkin şunları anlattı:

"İlçede yaşayan bir vatandaşımız bana geldi ve evde keklik yetiştirdiğini söyledi. Yumurta olduğunu ve bunları çoğalttığını belirtti. Ben de merak ettim. Evine gittiğimizde eski bir buzdolabından kendi kendine kuluçka merkezi yapmış, keklikleri gördüm. Vatandaşımız bize belediye olarak yapmamız yönünde fikir verdi. Bize yol göstermeye başladı. Her yıl yaklaşık 500-600 yumurtamız oluyor, bunları kendi kuluçka merkezimizde üretiyoruz. Doğaya salıyoruz."

- "İlçede insanlar keklik sesiyle uyanıyor"

Bozkurt, son zamanlarda insanların da keklik üretimine ilgi göstermesi nedeniyle çok sayıda talep aldıklarını söyledi.

Bu yıl 70'e yakın kişiye bir erkek iki de dişi keklik vererek evlerde de üretimini teşvik etmeye başladıklarını anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Üç yıllık çalışmalar kapsamında doğaya salınan keklikler nedeniyle ilçede insanlar keklik sesiyle uyanıyor. İlçe merkezinde bulunan mağaralar da adeta doğal üretim merkezi haline geldi. İlk etapta 60-70 metrekarelik bir alanda bu işi yapıyorduk, üretimdeki başarı yüksek oranda olunca merkezi büyüttük. Biz üretimleri kınalı keklik olarak yapmıştık. Bir de beyaz keklik türü var. Yapmış olduğumuz görüşmelerde beyaz keklik türünün süneyle mücadelede daha etkili olduğunu öğrendik. Nasip olursa önümüzdeki sezon 500 beyaz keklik yumurtası alarak onları da çoğaltıp, doğaya salacağız."

