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Belediye’nin vatandaşa kaliteli hizmeti sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 18.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından bütün birimleriyle vatandaşa kaliteli hizmet götürmeye devam ediyor.Bark ve Bahçe Müdürlüğü tarafından parkların ve refüjlerin Sulama, temizlik ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Belediye’nin vatandaşa kaliteli hizmeti sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından bütün birimleriyle vatandaşa kaliteli hizmet götürmeye devam ediyor.
Bark ve Bahçe Müdürlüğü tarafından parkların ve refüjlerin Sulama, temizlik ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Kırılan, zarar gören bankların tamiratı yapılarak, eksik olan parklara konuluyor. Su İşleri Müdürlüğü tarafından İzzettin İyi gün Paşa ve Muallim Rıfat Bilge mahallelerinde sokak kanal arıza, Barış ve Karaali mahallelerinde ise sokak kanal bağlantı çalışmaları devam ediyor.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kafaf Çeşmesi Sokakta bulunan belediyeye ait olan ev restore edilerek sosyal tesis yapılmak üzere çalışmalara başlandığını söyledi. Başkan Bulut, bizzat belediye çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda denetlemelerde bulundu.

Belediye’nin vatandaşa kaliteli hizmeti sürüyor

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