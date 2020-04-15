YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Belediyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor

Belediyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yapan Viranşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor.Şehir merkezinin toplu kullanım alanlarından,işletmelere kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan Viranşehir Belediyesi,alınan önlemler kapsamında hizmet binasında da gelen vatandaşlara maske verilip, ateş ölçer cihazı ile ateşleri ölçülüyor.

Korona virüs salgınına karşı, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yapan Viranşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor.
Şehir merkezinin toplu kullanım alanlarından,işletmelere kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan Viranşehir Belediyesi,alınan önlemler kapsamında hizmet binasında da gelen vatandaşlara maske verilip, ateş ölçer cihazı ile ateşleri ölçülüyor. Kışla Mahallesinde bulunan Viranşehir Belediyesi hizmet binasına gelen vatandaşların, güvenlik personeli tarafından elektronik ateş ölçme cihazı ile vücut sıcaklığı kontrol ediliyor.
Vücut sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise sağlık birimleriyle iletişime geçiliyor. Viranşehir Belediyesi ayrıca sosyal medya, belediye ilan bürosu, yazılı ve görsel basın aracılığıyla vatandaşları korona virüsüne karşı uyarmaya devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:43
Öğle
12:30
İkindi
16:10
Akşam
19:06
Yatsı
20:26

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Acar Eczanesi
Merkez
Ağaç Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Koç Eczanesi
Merkez
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.