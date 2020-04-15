Belediyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor

Korona virüs salgınına karşı, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yapan Viranşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor.

Şehir merkezinin toplu kullanım alanlarından,işletmelere kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan Viranşehir Belediyesi,alınan önlemler kapsamında hizmet binasında da gelen vatandaşlara maske verilip, ateş ölçer cihazı ile ateşleri ölçülüyor. Kışla Mahallesinde bulunan Viranşehir Belediyesi hizmet binasına gelen vatandaşların, güvenlik personeli tarafından elektronik ateş ölçme cihazı ile vücut sıcaklığı kontrol ediliyor.

Vücut sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise sağlık birimleriyle iletişime geçiliyor. Viranşehir Belediyesi ayrıca sosyal medya, belediye ilan bürosu, yazılı ve görsel basın aracılığıyla vatandaşları korona virüsüne karşı uyarmaya devam ediyor.

