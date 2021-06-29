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Beleşçi çıktı! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan yakın arkadaşı Ezgi Mola'ya laf attı: "Kesene bereket..."

29.06.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, tatilde yaptığı eğlenceli paylaşımlara devam ediyor. Tekne tatilini bitirip Alaçatı'ya geçen ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Ezgi Mola'ya da laf atmadan geçmedi.

Beleşçi çıktı! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan yakın arkadaşı Ezgi Mola'ya laf attı: "Kesene bereket..."

Enis Arıkan, yıllarca tiyatroda çok önemli oyunlarda başroller oynayan ve ödüller alan bir isimdi. Ama televizyon ve sinemada pek yer almadığı için arka planda kalıyordu. Komedi yeteneğiyle sosyal medyada ilgi çeken ve bir fenomene dönüşen Enis Arıkan, pek çok komedi dizisi ve filminde de yer almaya başladı. Konservatuvar yıllarından beri çok yakın olduğu Ezgi Mola ile hem filmlerde hem de sosyal medyada herkesi gülmekten kırıp geçiren Enis Arıkan, bu sezonki seçimiyle hayli şaşırttı. Tıpkı arkadaşı Ezgi Mola gibi, o da dram ve gerilim yüklü bir psikoloji dizisinde oynamayı seçti. "Camdaki Kız"ın Muzo'sunu tüm sivri ve sevilmeyecek yanlarına rağmen izleyiciye sevdiren Enis Arıkan, ne kadar yetenekli olduğunu herkese kanıtlamış oldu. Dizi ara verince çıktığı tatilde de alışılan hallerine dönüş yaptı.

"Kesene bereket"

enis arıkan2

Tatile çıktığı andan itibaren uçak ve tekne paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren Enis Arıkan, Alaçatı'ya geçtiğinde de bu çizgisini sürdürdü.

Enis Arıkan

Arkadaşı Ezgi Mola'nın mekanına giden ünlü oyuncu, "Ezgi yine bedava içiyorum, kesene bereket kanka." diyerek takipçilerini güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan Ezgi Mola
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