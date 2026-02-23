SPOR

Belgrad derbisinde ortalık karıştı! Stadı ateşe verdiler

Sırbistan Süper Ligi’ndeki Belgrad derbisinde Kızılyıldız, ezeli rakibi Partizan’ı 3-0 mağlup etti. Meşaleler nedeniyle tribünde koltuklar yanarken maç kısa süreli durdu. Goller Kostov, Arnautovic ve Katai’den geldi; liderlik koltuğu yine Kızılyıldız’ın oldu.

Cevdet Berker İşleyen

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan Belgrad derbisinde, kazanan taraf Partizan'ı 3-0 yenen Kızılyıldız oldu.

STAT KOLTUKLARI YANDI

Bu arada Partizanlı taraftarlar maçın ikinci yarısının başında tribünlerde meşale yaktı. Meşaleler nedeniyle stadın koltukları yandı. Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle ara verilen karşılaşma, kısa süre sonra tekrar başladı.

3-0 KAZANDILAR

Kızılyıldız'ın sahası Rajko Mitic Stad'ında oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+5'de Vasilije Kostov ile öne geçti. Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü bırakmayan Kızılyıldız, 56. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada Aleksandar Katai'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde oynanan 24 maçın ardından Kızılyıldız, 57 puanla liderliğini korurken Partizan, 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

