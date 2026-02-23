MHK'den gece yarısı Galatasaray açıklaması! İptalin sebebini canlı yayında duyurdu

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Beyaz TV’de katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında iptal edilen golü hakkında da konuştu.

GOL İPTAL EDİLMİŞTİ

Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların 49. dakikada Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayılmıştı. Pozisyonda Sacha Boey’nin kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kaldığı an ve devamında yaşanan temas, kararın merkezinde yer aldı.

"AÇIKÇA ETKİLİYOR"

Gündoğdu, kendisine yöneltilen, "Hocam pozisyon hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça etkiliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor."

'VAR' UYARMIŞTI

Karşılaşmanın ilgili anında Boey’nin şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermezken, seken topu Leroy Sane ağlara göndermişti. İlk anda orta noktayı gösteren hakem Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Davut Dakul Çelik’ten gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izledi.

VAR odasından iletilen görüntülerde Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe arasındaki an tekrar tekrar incelendi. Monitör başında değerlendirme yapan Karaoğlan, inceleme sonunda ofsayt kararı vererek golü iptal etti. Karar, mücadele sonrasında da futbol kamuoyunda tartışılmaya devam etti.