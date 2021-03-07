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Belhanda: Bu sahaya bir çare bulunması lazım

07.03.2021 21:32 | Son Güncelleme:
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Belhanda: Bu sahaya bir çare bulunması lazım

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, Sivasspor beraberliği ardından açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Younes Belhanda, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca" dedi.

Saha ile ilgili eleştirilerini de sıralayan Belhanda, "Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor. Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" dedi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
artık hakemlere de bahane bulamayınca çimleri suçluyolar, yakında küresel ısınmadan dolayı da derler :)) beter olun cinconlar
Adelet mi istedi ????????
Bu adam hala oynatılıyor. Anlamak mümkün değil.

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