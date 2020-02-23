Belhanda'dan Fenerbahçe maçı sonu flaş hareket! "Fener ağlama"

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.
Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru hareket yaptı ve "Fener ağlama" dedi.
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