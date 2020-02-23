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Belhanda'dan Fenerbahçe maçı sonu flaş hareket! "Fener ağlama"

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.02.2020 22:12 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Belhanda'dan Fenerbahçe maçı sonu flaş hareket! "Fener ağlama"

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru hareket yaptı ve "Fener ağlama" dedi.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ağlayan yok zaten. 20 yıllık bir seri vardı, o bozuldu. Mağlubiyet aldık hepsi bu. Ulan seni kendi taraftarın bile sevmiyor. Sen kendi haline ağla.
adam değilsin
Milleti kışkırtmayın yaptıysa ne olmuş.Büyütülecek bir şey yok
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