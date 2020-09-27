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Belhanda'dan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Belhanda, takımdan kalıp kalmayacağı ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi. İşte detaylar...

Belhanda'dan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın on numarası Belhanda, bir süredir medyada dolaşan ''takımdan ayrılacak'' iddialarına cevap verdi.

"BİRAZCIK YORGUNDUM"

Younes Belhanda, "3 gün önce oynadık. Birazcık yorgunduk. Onların öyle bir avantajı var. Bunlara sığınmamamız gerekiyor tabii." dedi.

"ŞİMDİLİK GALATASARAY'DAYIM..."

Younes Belhanda, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Ben elimden gelen mücadeleyi ortaya koyuyorum." ifadelerini kullandı.

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