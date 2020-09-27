Belhanda'dan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın on numarası Belhanda, bir süredir medyada dolaşan ''takımdan ayrılacak'' iddialarına cevap verdi.
Younes Belhanda, "3 gün önce oynadık. Birazcık yorgunduk. Onların öyle bir avantajı var. Bunlara sığınmamamız gerekiyor tabii." dedi.
Younes Belhanda, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Ben elimden gelen mücadeleyi ortaya koyuyorum." ifadelerini kullandı.
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