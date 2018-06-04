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Belhanda'dan Slovakya'ya şık gol!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.06.2018 23:19 | Son Güncelleme

Hazırlık maçında Fas ile Slovakya karşı karşıya geldi. Fas - Slovakya hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Belhanda, 74. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Fas, özel maçta Slovakya'yı 2-1 yendi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken, ikinci yarıya iyi başlayan Slovakya, 56. dakikada Jan Gregus'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son yarım saatinde daha etkili olan Fas, 64. dakikada Ayoub El Kaabi ve 74. dakikada Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'nın attığı gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fas younes belhanda

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