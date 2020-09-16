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Belhanda, Galatasaraylı yöneticileri çıldırttı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son iki sezonda transfer düğümü, Younes Belhanda'nın satılmasına bağlanırken oyuncunun bu sezon gönderilememesi nedeniyle istenen adımlar da atılamıyor.

Belhanda, Galatasaraylı yöneticileri çıldırttı!

Yeni transfer yapabilmek için harcama limitleri doğrultusunda takımdaki yüksel maliyetli futbolcuları gönderme planları yapan Galatasaray yönetiminde Belhanda tüm planları bozmaya devam ediyor.

2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 11 milyon Euro ödenerek alınan Belhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor.

1 sezon kontratı kalan oyuncuyu yönetim satmak için harıl harıl çalışırken ciddi bir bedelle kapıyı çalan yok! Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi. Yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya düşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrat talep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği yönetimi adeta çıldırttı. Şaşkına dönen yöneticiler direkt ret yanıtı verdi. Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmemesi de yönetimin elini kolunu bağlamaya devam ediyor.

Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin Euro kasasına koyuyor.


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