SPOR

Belhanda, Monaco'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın Fransız ekibi Monaco ile büyük oranda anlaştığı iddia edildi. Fransız basınına konuşan Belhanda, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve transfer olmayı düşünmediğini söyledi.

Belhanda, Monaco'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray için Fransa'dan flaş bir Younes Belhanda iddiası geldi.

Fransız Le10Sport sitesinin haberine göre Fransa Ligi'nde zor günler geçiren Monaco, Younes Belhanda ile büyük oranda anlaştı.

BELHANDA TAMAM, GALATASARAY BEKLENİYOR

Belhanda'nın Monaco'yu kabul ettiği, Fransız ekibinin de Galatasaray ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sezonun ikinci yarısında toparlanmak için harekete geçerken Chelsea'den ayrılması beklenen Cesc Fabregas ile de görüşme halinde.

BELHANDA HABERLERİ YALANLADI

Öte yandan çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak Belhanda'dan flaş bir açıklama geldi.

Yahoo Fransa'ya konuşan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir planının olmadığını söyledi.

Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiren Belhanda, "Transfer durumum çok basit. Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama iyi çalıştım ve iyileştim. Yeniden rekabet etmek için sabırsızlanıyorum. Adım her transfer döneminde gündeme geliyor. Bu durum bana keyif veriyor ancak şu anki durumum çok basit. Kimseyle transfer pazarlığı yapmıyorum. Ne Fransa'dan ne de Katar'dan bir takımla. Galatasaray'dan ayrılmayı hiç istemedim ve şu an da böyle bir fikrim yok. Sözleşmem devam ediyor ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Abdurrahim Albayrak'ın olay görüntüsü!Abdurrahim Albayrak'ın olay görüntüsü!
Gomis'ten çarpıcı açıklamalar!Gomis'ten çarpıcı açıklamalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray younes belhanda monaco

En Çok Okunan Haberler

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Süper Lig'de ayrılık!

Süper Lig'de ayrılık!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

Dünya devi transferde bombayı patlattı

Dünya devi transferde bombayı patlattı

Abdurrahim Albayrak'ın olay görüntüsü!

Abdurrahim Albayrak'ın olay görüntüsü!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Melo heyecan yarattı! Olay paylaşım

Melo heyecan yarattı! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belhanda, Monaco'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı

Belhanda resmen açıkladı! Transfer...

Abdurrahim Albayrak'ın poker masasındaki görüntüsü sosyal medyayı salladı

Abdurrahim Albayrak'ın olay görüntüsü!

Gomis'ten Galatasaray açıklaması!

Gomis'ten çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray'dan çıldırtan transfer hamlesi

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

Süper Lig'in yıldızı 4 Ocak'ta Galatasaray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

Süper Lig yayın gelirinde lider Galatasaray

Yayın gelirinde lider Galatasaray

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.