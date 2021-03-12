Belhanda'nın menajeri: Yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın menajeri açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Younes Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesi gündemi sarstı. Teknik direktör Fatih Terim’in onayı olmadan yapılan fesih eleştiri de topladı. Belhanda arkadaşlarıyla vedalaşırken, Arda Turan, Marcao, Taylan gibi isimler de veda mesajı yayınladı.

"GELECEĞE ODAKLANDIK"

Younes Belhanda’nın dünyaca ünlü menajeri William D’Avila dünkü gelişmeler karşısında büyük şaşkınlık yaşarken bugün de özel açıklamalar yaptı.

D’Avila, "Geleceğe odaklandık. Avukatı bu durumla ilgilenecek. Şimdi yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol atıp 3 asist yapmıştı.

(AJANSSPOR)



