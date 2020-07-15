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Belhanda'nın yeni talebi Galatasaraylı yöneticileri çileden çıkarttı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanan ve bonuslarla birlikte 5 milyon Euro civarında gelir elde eden Younes Belhanda, Sarı Kırmızılı ekip yöneticileri ile bir araya geldi. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Faslı oyuncu, bir sezon daha kalmak istediğini, aksi takdirde serbest bırakılmasını talep etti.

Belhanda'nın yeni talebi Galatasaraylı yöneticileri çileden çıkarttı

Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında yer almayan ve ismi Suudi Arabistan, Katar, Çin ekipleriyle anılan Younes Belhanda, Sarı Kırmızılı ekipteki geleceğini görüşmek adına yönetimle bir araya geldi.

"BONSERVİSİMİ VERİN"

Galatasaray'ın yıllık 5 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödediği Belhanda'dan flaş bir talep geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberin göre; Faslı oyuncu, sözleşmesinin sonuna kadar Sarı Kırmızılı ekipte kalmak istediğini yönetime bildirdi. 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmem bitene kadar kalmak istiyorum ama eğer gideceksem bonservisimi verin." dedi.Galatasaray'ın ciddi bir yatırım yaptığı Belhanda'yı bedava göndermeye sıcak bakmadığı ve tarafların kısa süre içerisinde yeniden bir görüşme yapması bekleniyor.

TERİM ISRARCI DEĞİL

Fatih Terim'in, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'a satılmasına izin vermediği Faslı futbolcunun kalması için artık ısrarcı olmayacağı ifade ediliyor. Sarı Kırmızılı yönetim taraftarlarla yıldızı barışmayan Belhanda'yı 5 milyon Euro'dan aşağı bir bonservise bırakmayacağı gelen haberler arasında.

9 MİLYON ÖDENMİŞTİ

Galatasaray'ın 2017 yazında Dinamo Kiev'den 9 milyon Euro'ya aldığı Belhanda, sarı Kırmızılı ekipte 101 karşılaşmada forma giyip 13 gol, 19 asistlik performans sergiledi.Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan ve 2021'e kadar sözleşmesi olan Faslı oyuncu, Galatasaray’da 2 lig şampiyonluğu ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.


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