SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Belhanda: Terim ile aram çok iyi

Belhanda: Terim ile aram çok iyi

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2020 07:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, sarı kırmızılı kulüpteki durumu ile ilgili konuştu.

Belhanda: Terim ile aram çok iyi

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, beIN SPORTS Fransa'ya konuk oldu...

Sarı kırmızılı takıma, teknik direktör Fatih Terim'e, takım arkadaşı Falcao'ya dair açıklamalarda bulunan Belhanda, performans olarak kendisini çok iyi hissettiğini söyledi...

"TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ"

Sezonun ilk galibiyetini değerlendiren Belhanda "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık." derken, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili de "Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"STADIN BOŞ OLMASI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR"

Belhanda, geçen sezon beklentilerin altında kaldıklarını söylerken "Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık." dedi. Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz" diye konuştu.

"FALCAO İLE OYNAMAK BİR ZEVK"

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun 2 golle sezona başlamasını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk" dedi.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Younes Belhanda, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtirken "Haftasonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışmalarımı sürdürüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fatih Terim, yıldız ismin biletini kesti!
Fatih Terim, yıldız ismin biletini kesti!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belhanda: Terim ile aram çok iyi
Belhanda'dan Fatih Terim sözleri!
Fatih Terim, Belhanda hakkında kararını verdi!
Fatih Terim, yıldız ismin biletini kesti!
Giuliano kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Pastore'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Pastore'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Galatasaray, Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor
G.Saray'dan bir orta saha transferi daha!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! 6 eksik...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.