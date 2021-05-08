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Belhanda, Trabzonspor yolunda

08.05.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Belhanda Trabzonspor ile anlaştı. 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlandı ancak tek pürüz Belhanda'nın bordo-mavili takımdan imza parası talep etmesi.

Belhanda, Trabzonspor yolunda

Gelecek sezon iddialı takım kurmak için çalışmalarına hız veren Trabzonspor ilk bombasını Younes Belhanda ile patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili kulüp Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı orta sahanın transferini bitirmeye çok yakın.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor yönetimi bonservisi elinde olan Belhanda'ya 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Faslı oyuncu rakamı kabul etti ancak ayrıca imza parası talep ediyor. Bordo-Mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.

AVCI ONAY VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte İstanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı Belhanda'nın transferine onay verdi.

TÜRKİYE'DE MUTLU

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler aldı ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana...

ELEŞTİRDİ DİYE GÖNDERİLDİ

Bu sezon Galatasaray forasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için takımdan gönderilmişti.

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