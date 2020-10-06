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Belhanda ve Feghouli, Galatasaray yönetimini protesto etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2020 18:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Rangers ve Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetlerin baş sorumluları olarak görülen Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray yönetimini protesto etti!

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Belhanda ile Feghouli bir haftada dibe vurdu. F.Bahçe ve Rangers maçlarında kötü performans ortaya koyan yıldızlar, Kasımpaşa deplasmanında da döküldüler.Sadece birbirleriyle paslaşan ve birçok atağı başlamadan bitiren iki oyuncu kendilerine protokol tribününde tepki gösteren yöneticileri bir anlamda protesto etti.

"YÖNETİM BİZİ HİÇ SAVUNMADI"

Transfer dönemi boyunca satılacakları yönünde haberler çıkan Belhanda ile Feghouli, yönetim tarafından savunulmadıklarını düşünüyor. İki oyuncu da teklif almadıkları halde "Teklifleri beğenmiyorlar" şeklinde çıkan haberlerin yalanlanmamasından şikâyetçi.Yönetim içindeki "Çok para alıyorlar'' yorumlarından da oldukça rahatsız olan Belhanda-Feghouli ikilisi, konsantrasyonlarını tamamen kaybetti.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Süresiz kadro dışı bırakın bari yollayamiyorsunuz oynat gençlerle kaybedelim
bunlar hain
Araplardan dost olmaz
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