Belhanda ve Marcao'dan Erzurum maçı yorumu

Galatasaray'ın BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Younes Belhanda açıklamalarda bulundu.
Artık Başakşehir'in puan kaybını bekleyeceklerini söyleyen Belhanda, "Sadece bizimle bağlantılı değil şampiyonluk, diğerleriyle de bağlantılı artık. Bizim olabildiğince puan toplayıp, diğerlerinin de puan kaybetmesi gerekecek. 1 gol attık, bu bize 1 puan getirdi. Burada Erzurumspor'u da tebrik etmek istiyorum, çok güzel top oynadılar" dedi.
MARCAO: GOLDE HATALIYDIM
Galatasaray'ın BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta yenen golde hatası olan Brezilyalı stoper Marcao açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Marcao, "Gol pozisyonunda hatalıydım, belki başka türlü girmem gerekiyordu ama biz Galatasaray'ız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Galatasaray sonuna kadar mücadele eder, bu yüzden Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı.
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