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Belki de nasıl yazılır? Belki de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

12.08.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı bağlamlarda kullanılabilen belki de sözünün "şu da olabilir" anlamını taşıdığı görülür. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bu sözün doğru yazılışının öğrenilmesi için ise belki de ifadesinin içerdiği de kelimesinin bağlaç olup olmadığı açıklanmalıdır. Böylelikle belki de sözünün TDK tarafından doğrulanan yazılışının bitişik mi ayrı mı olduğu anlaşılabilir. Bu sözün yer aldığı cümle örnekleri incelendiğinde ise belki de ifadesinin yazılı dildeki doğru kullanımı pekiştirilebilir.

Sözlü dilde sıklıkla kullanılan bir ifade olan belki de "şu da olabilir" anlamına gelir. Genellikle tahmin ve belirsizlik içeren durumlarda kullanılan bu sözün doğru yazılışı ise pek çok kişi tarafından araştırılır. Çünkü belki de sözünün içerdiği de kelimesinin bağlaç olup olmadığı hakkındaki bilgiler yetersizdir. Bu sözcüğün yapısı, hangi kelimeleri içerdiği ve TDK güncel çevrim içi sözlüğünde nasıl ele alındığı gibi detaylar ise belki de doğru yazılışının açıklanmasını sağlar.

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Belki de nasıl yazılır?

Bağlaç olan da/ de günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan sözcüklerden sonra geldiği zaman nasıl yazılması gerektiği karıştırılan kelimelerdendir. Bu konuyla ilgili olarak sıklıkla yanıt aranan sorular arasında ise "Belki de ayrı mı yazılır?" ön plana çıkar. TDK güncel çevrim içi sözlüğünde "şu da olabilir" anlamında kullanılan bir söz şeklinde tanımlanan belki de ifadesinin doğru yazılışı açıklanırken belki ve de kelimelerine değinilmelidir.

Belki sözcüğü Arapça bel ve Farsça ki kelimelerinin birleştirilmesi sonucunda oluşmuştur. Zarf veya bağlaç olarak kullanılabilen bu sözcüğün sözlü dilde yaygın olarak eşleştirildiği bağlaç ise de kelimesidir. Bu açıklamalardan yola çıkıldığı zaman belki de sözünün içerdiği de ekinin bağlaç olduğu söylenebilir. Dolayısıyla "Belki de bitişik mi yazılır?" sorusuna verilmesi gereken doğru yanıt "evet" şeklindedir. Yani doğru ve yanlış olan belki de yazımı sırasıyla aşağıdaki gibidir:

  • Belki de (doğru yazılışı)
  • Belkide (yanlış yazılışı)
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Belki de TDK'ye göre nasıl yazılır?

İnternet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen bir kaynak olan TDK güncel çevrim içi sözlüğü kullanılarak belki de sözünün doğru yazılışı kontrol edilebilir. Bu ifadenin TDK'ye göre ayrı olarak yazılması gerektiği görülür. Yani belki de sözünün içerdiği de kelimesi bağlaç görevinde olduğu için kendinden önce gelen sözcüğe bitişik olarak yazılmamalıdır. Belki de doğru yazılışı hakkında yapılan bu açıklamaları destekleyen cümle örnekleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Belki de başından beri hata yapan ve bir şeyleri zorlaştıran bizlerdik...
  • Bu kadar katı kurallara sahip olmasan belki de daha mutlu bir yaşam sürebilirdin!
  • Belki de asla gerçek olmayacak bir hayale tutunuyorum ama yine de umudumu kaybetmiyorum.
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