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Belkıs Akkale kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkü Bacı Belkıs Akkale, Şarkılar Bizi Söyler'de!

04.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belkıs Akkale, Şarkılar Bizi Söyle programının 4 Şubat 2023 Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak olan bölümüne konuk oldu. Ünlü şarkıcı, İlvanım, Dağlar Seni Delik Delik Delerim, Seher Yıldızı, Şu Dağlar gibi seslendirdiği türkülerle bir döneme damga vurdu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konsepti 'Türkülerle Muhabbet' olarak belirlendi. Peki, Belkıs Akkale kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Belkıs Akkale'nin hayatı!

Belkıs Akkale kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkü Bacı Belkıs Akkale, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Belkıs Akkale, Şarkılar Bizi Söyle programının yeni bölümünde sevilen şarkılarını seslendirecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programı yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, konsepti 'Türkülerle Muhabbet' olarak belirlenen Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Belkıs Akkale kimdir? İşte Türkü Bacı olarak tanınan Belkıs Akkale hakkında merak edilenler...

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BELKIS AKKALE KİMDİR?

Belkıs Akkale 17 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Belkıs Akkale aslen Malatyalıdır. İlkokulu bitirdikten sonra 7 sene boyunca Sâdi Yâver Ataman'dan Türk halk müziği dersleri alan Belkıs Akkalar, bu süreçte Adnan Ataman ile birlikte çalışmıştır.

İlk sahne deneyimini 1974'te yaşayan Belkıs Akkale, 6 yıl kadar kurum dışı sanatçı olarakAnkara Radyosu'nda çalıştı. 1980 yılında ise TRT'nin yaptığı sınavı geçerek yetişmiş sanatçı olarak kadroya alındı. 1982'de çıkardığı Dadey adlı albümle ünlenen Belkıs Akkale, TRT'den ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU BELKIS AKKALE'NİN ŞARKILARI

1990 yılında Kültür Bakanlığı'nda "Devlet Solist Sanatçısı" olarak göreve başlayan Belkıs Akkale, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

9 sinema filminde oynatan Belkıs Akkale'nin çok sayıda albümü vardır.

Belkıs Akkale'nin 45'likleri:

Seni Allah Verdi Kimse Alamaz / Aşk Mahkumu (Altunç-1972) [2]
Boş Beşik / Gözüm Kapıda Kaldı (Ümit-1973)
İnsan Sevdiğine Kardeş Mi Der / Kızılırmak (Ümit-1974)
Sevdiğime Pişman Oldum / Gizli Bir Aşk (Mevsim-1974)
Sahte Sevda / Zorla Güzellik Olmaz (Harman-19xx)
Füsun / Güzel Sana Güle Güle (Harman-19xx)
Bir Kadeh Susuz Rakı / Meyhaneler Oldu Benim En Son Durağım (Füsun-19xx)

Belkıs Akkale'nin albümleri:

1977 Kaldır Nikabını
1978 Gam Elinden
1980 Dostlara Selam
1982 Dadey
1983 Sağolun
1984 Türkü Türkü Türkiyem 1
1985 Türkü Türkü Türkiyem 2
1986 Güvercinim
1988 Nerdesin
1989 Gönül Telinden-1
1991 91'e Merhaba
1991 Türküler Bizden Dinlemek Sizden Hülya Süer ve Güler Duman ile.
1992 Ayrılığı Türkülere Sor/Yemen Yolu
1992 Kaynana / Vay Bana
1992 Ezgi Şöleni 2 İzzet Altınmeşe ile.
1993 Seher Bülbülü
1994 Ezgi Şöleni İzzet Altınmeşe ile.
1994 Ben de Yoruldum
1994 Geri Gelmiyor / Al Yanaklım
1996 Seher Yıldızı Arif Sağ ile.
1999 Barış Türküsü
2000 Özlenenler, Vol. 1
2009 Nağmeger / Kaldır Mihrabını
2014 Türküler Bizi Anlatır - 1 / Teberik

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