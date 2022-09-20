Bella Hadid dekoltesini göstermek için elinden geleni yaptı

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. 25 yaşındaki model gri tonlarındaki sade bir elbise giymeyi tercih etti.

Bir otel görevlisine ait elbise arabasının üstüne çıkan Bella Hadid bol bol poz verdi.

Bu sefer sırt dekoltesi tercih eden model dekoltesini göstermek için ise şekilden şekle girdi.

Bella Hadid son olarak ablası Gigi Hadid ile birlikte moda dünyasındaki New York Moda Haftası'nda boy göstermişti.



Model Bella Hadid şu sıralar ise Lena rolüyle Ramy dizisinde rol alacak olmanın heyecanını yaşıyor.Dizinin 3. sezon fragmanında da yer alan Bella Hadid, Ramy'nin flört uygulamasında tanıştığı arkadaşı Steve'in (Steve Way) yeni kız arkadaşı rolüyle karşımıza çıkacak.

