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Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı

18.04.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram'ı Filistin içerikli paylaşımlarını sansürlemekle suçladı.

Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail ile Filistin arasında gerginlik ve şiddet olaylarının artması üzerine yaptığı açıklamada, "Filistin hakkında yaptığım paylaşımlarım hemen engelleniyor." ifadesini kullandı.
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Hadid, Filistin hakkındaki paylaşımlarının Instagram'da sansürlendiği için daha az kişiye ulaştığını belirtti.

GERİLİMİN TIRMANSINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor. (AA)

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Filistin Bella Hadid
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